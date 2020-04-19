شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: كويكب ضخم سيكون فى أقرب مسافة له من الأرض 29 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن هناك ضجة إعلامية أثيرت حول كويكب عملاق يمكن أن يصطدم بالأرض في نهاية أبريل الحالى، والحقيقة أن هذا الكويكب يعرف باسم (52768) 1998 OR2 - وهو من الكويكبات الصخرية التي تدور حول الشمس وتصنف على أنها أجسام قريبة من الأرض.

وأكد رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن هذا الكويكب سيكون في أقرب مسافة له من الأرض صباح يوم الأربعاء 29 أبريل 2020 ، ويُقدر حجمه بحوالى 2 كم أو يزيد، وسرعته حوالى 30 ألف كم في الساعة. ويمكن للفلكيين والهواة متابعة هذا الكويكب بتلسكوباتهم الصغيرة، وهو يتراءى لهم كنجمة صغيرة جدا بطيئة الحركة بين النجوم.

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كما أكد تادرس أن الكويكب (52768) 1998 OR2 هذا ليس فى مسار تصادمي مع الارض، ولذا سيمر بسلام دون تصادم بإذن الله لأنه سيكون وقت مروره على مسافة 6 ملايين كيلومتر تقريبا من الأرض، وهي مسافة كبيرة جدا تقدر بحوالى 16 ضعف المسافة بين الأرض والقمر، لذلك فهى مسافة آمنة ليمر هذا الكويكب بسلام.

وتردد في بعض وسائل الإعلام وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى منشورات تؤكد أن هناك كويكبا عملاقا سيضرب الأرض خلال الفترة القادمة، ومن منطلق الدور القومي الذي يضطلع به المعهد معهد البحوث الفلكية فإنه ينفى تلك الشائعة.