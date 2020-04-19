شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. آخر أيام الاشتراك بمشروع العلاج لنقابة المرشدين السياحيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال زكريا كمال، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن الثلاثاء المقبل، 21 أبريل الجارى، هو آخر أيام فتح باب الاشتراك فى التأمين الصحى للنقابة، وذلك بعد مد إمكانية الاشتراك لمدة شهر تقريبًا، حيث كان من المقرر إغلاقه فى 26 مارس 2020، لافتًا إلى أنه سيتم تفعيل المشروع والاستفادة منه أول مايو المقبل، فى حالة اكتمال عدد المشتركين بواقع 1000 عضو.

وأوضح كمال، أنه للتسهيل على الأعضاء يمكن الدفع للاشتراك من خلال البنك، ثم إرسال شعار الدفع عن طريق واتس أب كيميت، وهو 01158802452، وواتس آب رقم: 01026944862، مشيرًا إلى أن الأوراق المطلوبة، هى: إرسال صورة شخصية للمشترك عن طريق رقم واتس النقابة وفى حالة اشتراك أى فرد من أفراد العائلة إرسال صورة شخصية أيضا، وصورة بطاقة الزوجة، وصورة شهادة الميلاد للأطفال عن طريق رقم واتس النقابة، وهو:01144300335.

وأوضح كمال، أنه وفق قرار المد، تُصبح مُدة المشروع بداية من أول مايو 2020، وحتى 30 أبريل 2021، لافتا إلى أن النقابة اهتمت بتقوية الشبكة العلاجية في الأقاليم والصعيد، وجارٍ عمل العديد من الإضافات لإتاحة خدمات أفضل للمرشدين السياحيين، بكل المحافظات، حيث تم إضافة عدد من المستشفيات المُميزة، وزيادة الحد الأقصى للأمراض المزمنة، والحرجة إلى 6 آلاف جنيه، ودرجة الإقامة في المستشفيات أصبحت أولى متميزة مفردة، بدلاً من الدرجة العادية.

وتُقدر قيمة الاشتراكات على حسب الفئة العمرية، من عمر 22 سنة إلى 30 سنة، مبلغ 900 جنيه، ومن 31 سنة إلى 45 سنة، 1100 جنيه، ومن 46 سنة إلى 60 سنة، 1300 جنيه، وفوق 60 سنة، 1600 جنيه، وبالنسبة للعائلة يدفع الزوج أو الزوجة نفس قيمة الفئة العمرية للزوج وبنفس المميزات، وللأطفال فأن اشتراكهم على حسب أقل شريحة عمرية للتأمين الصحى، والأب أو الأم يتم سداد قيمة الفئة العمرية التى يندرجوا تحتها.