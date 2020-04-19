شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حاجات لازم تعرفها عشان تتأكد من صحة الفسيخ والرنجة قبل ماتشتريها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الدكتورة نسرين عز الدين محمود -أستاذ طفيليات الأسماك وعلاقتها بالتلوث وصحة الإنسان، قسم الطفيليات كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة- 5 أمور يمكن من خلالها تحديد سلامة الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة، وضمان صلاحيتها، قبل شرائها، هى:

1- الشراء من مكان موثوق منه، وله سمعة طيبة، ويفضل شراء الفسيخ والرنجة المغلفة والموضح عليها مدة الصلاحية، ومصدر التصنيع الآمن والمعتمد.

2- يتم اختيار الأسماك المملحة بدرجة كافية، وليس قليلة الملوحة "الدلعة"، لأن الملح يساهم فى قتل البكتيريا والطفيليات وأغلب أنواع الميكروبات.

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3- يتطلب تصنيع الفسيخ والسردين ألا تقل مدة التمليح عن مدة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع، حسب حجم ووزن السمكة، حيث إن الأسماك كبيرة الحجم تحتاج مدة أطول للتمليح.

4- يفضل اختيار السمكة التى تخلو من عكارة العين، وتكون عينها مفتوحة وواضحة، وجسمها وتجويفها البطنى يخلو من الانتفاخ، وجلدها سليم غير متشقق أو مجعد، ورائحتها تخلو من العفونة المنفرة، ولحمها متماسك غير مهترئ ولونه وردي بالنسبة للفسيخ أو ذهبي بالنسبة للرنجة، وألا يكون اللون أصفر غامق أو بني وتخلو من أي بقع سوداء أو عفن أبيض.

5- كما أنه يُفضل شراء الأسماك المملحة قبل شم النسيم بعدة أيام، لوضعها في الفريزر لأن التجميد يساهم فى قتل الميكروبات أو الطفيليات بها.

وأشارت نسرين إلى أنه يُفضل أن تتم عملية التمليح للأسماك فى المنزل، لعمل فسيخ سليم وآمن على صحتنا، مضيفة،: "الفسيخ وجبة غير صحية فى الأساس، حيث إن طريقة إعداده وتصنيعه غالبا ما تتضمن تعاملات غير صحية، من حيث أوانى وأماكن التمليح والتخزين، مما يجعله وسطا مهيأ لتفشى أنواع خطيرة من البكتيريا من مسببات التسمم (البوتيوليزم)، وتتسبب فى فشل في عضلات التنفس وقد تودى بحياة الإنسان"، لافتة إلى أن المصل الخاص بها عالى التكلفة.