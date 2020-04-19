الجريمة في 24 ساعة.. عامل يحرق عش الزوجية وآخر يُمزق جسد زوجته وإغلاق الكورنيش بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين عامل يطعن زوجته سبب خلافات على مصروف المنزل وآخر يًشعل النيران في منزله بسبب الخلافات الزوجية وضبط مصنع يُنتج كمامات رديئة، وضبط أحد الأشخاص تحدى قرار الحظر وحول مسكنه لمقهى.

-"بسبب المصروف".. عامل يمزق جسد زوجته بمطواة في أسوان

طعن عامل بأسوان اليوم السبت، زوجته بسلاح أبيض، بسبب خلافات على مصروف المنزل، وجرى ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة.

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-عامل يشعل النيران في منزله بسبب الخلافات الزوجية في سوهاج

أشعل عامل النيران في منزله؛ صباح اليوم السبت؛ بسبب خلافات الزوجية؛ بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

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-إصابة 2 سقطت بهما السيارة في ترعة بدمياط

شهد طريق "كفر البطيخ- أبو نجم" الزراعي بدمياط، صباح اليوم السبت، سقوط سيارة في إحدى الترع، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها.

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-"قلب البيت قهوة".. مأمورية تُنهي حلم صاحب منزل تحدى الحظر في إمبابة

داهمت مأمورية من شرطة المرافق وحي شمال الجيزة، السبت، منزلا بمنطقة إمبابة اتخذه مالكه مقهى بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بغلق الكافيهات والمقاهي في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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- الداخلية: إغلاق الكورنيش في المحافظات واستثناء القاهرة والجيزة وأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية، عن إغلاق طرق كورنيش النيل وعدم السماح انتظار السيارات بها في المحافظات كافة، بداية من صباح الإثنين المقبل، مع توفير المسارات البديلة.

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- القبض على 33 شخصا خرقوا حظر التجوال في الوراق

واصل ضباط مباحث قسم شرطة الوراق حملاتهم التفتيشية؛ لفرض السيطرة الأمنية والتصدي لحائزي السلاح ومروجي المواد المخدرة، والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق، والمواطنين بحظر التجوال من الثامنة مساء.

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-الأمن يداهم مصنع لإنتاج كمامات رديئة وبداخله 42 ألف قطعة في أكتوبر

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بالجيزة، لقيامهم بتصنيع كمامات وقفازات طبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر.

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-بعد اختلاق قصة وهمية.. نقاش ينتحل صفة آخر للهروب من الملاحقات الأمنية

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة قطار شبرا الخيمة "التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات"، من ضبط عامل، وبحوزته حقيبة بداخلها "بندقية خرطوش – "3" فرد خرطوش محلى الصنع – "26" طلقة من ذات العيار –سلاح أبيض .

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-بينهم سيدة.. ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر للتشاجر مع آخرين

تمكنت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بقصد التشاجر مع آخرين لخلافات الجيرة، بمنطقة حدائق القبة.

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-لشراء مواد مخدرة.. سقوط عاطل كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة بها أموال بالبساتين

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بسرقة حقيبة من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج"، وإعادة المسروقات في البساتين.

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