محاكمة 4 متهمين بتعذيب طفلة حتى الموت في إمبابة الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين بالإتجار فى البشر وقتل طفلة بإمبابة.

ومن المقرر أن تؤجل الجلسة إداريا، تنفيذا لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدري عبد الفتاح، بتعليق العمل.

وأسندت النيابة للمتهمين " م.ح"، و"ج.ا"، و "ع.ح"، و"ب.ا"، تهمة ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر تجاه المجنى عليها الطفلة "هدى.ح" والبالغة من العمر 16 عام، حال كونهم مسئولين عن تربيتها بعلم والدها، بأن استغلوها فى خدمتهم قسرًا والتسول بالطرقات كرهًا عنها بالتعدى عليها ضربًا وتعذيبها، وتهديدها قتلاً مستغلين قلة حيلتها وضعفها وهوانها على الناس، فحاولت الهروب إلا أنهم لم يتركوها وزادوا فى تعذيبها والاعتداء عليها وحرمانها من الطعام حتى فارقت الحياة.

واتهمت النيابة المقبوض عليهم أيضًا، تهمة احتجاز المجنى عليها دون وجه حق، وفى غير الأحوال التى يصرح بها القانون، كما حازا المتهمين أسلحة بيضاء "عصى خشبية وحديدية" مما تستخدم فى الاعتداء على الأخرين.