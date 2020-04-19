شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة العيد.. أسرة المقدس مقار تصلي لرفع وباء «كورونا» عن مصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في غرفة صغيرة جلس الجد فؤاد مقار وزوجته ونجله أشرف وأحفاده ميرنا وماجد ويوسف وأولاد العم كيرلس وفتحي وحيد فؤاد، يصلون من أجل مصر لرفع البلاء والوباء، وعيونهم تغمرها الدموع رغم فرحة العيد، لعدم إقامة قداس العيد داخل المطرانية أو الكنائس.

وغمر الغرفة الطقس الديني بعد أن ردد الجميع في صوت واحد «كريالا يوسون.. أبانا الذي في السماوات.. ليتقدس اسمك.. ليأت ملكوتك.. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم.. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا.. لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير.. اللهم احمي الرئيس السيسي، واحمي مصر، والعالم من الوباء والبلاء وأعد الأيام بالخير والبركة على الجميع».

وقال فؤاد مقار، 65 سنة، نجار مقيم بمدينة العدوة، إن حالة من الحزن تسيطر على الشعب المصري بسبب وباء «كورونا»، الذي حرمنا جميعا من كل شيء حتى الطقوس الدينية، فلقد حرمنا من قداس العيد، كما حرموا أشقائنا المسلمين من صلاة الجمعة، كما أننا مقبلين أيضا على شهر رمضان، شهر البركة.

وأوضحت الحفيدة ميرنا أشرف مقار، 12 سنة، الطالبة بالصف الأول الإعدادي: «أنا حزينة لأنني لم أذهب إلى الكنيسة، ولم أشهد هذا العام قداس العيد، وكمان حزينة لأن شهر رمضان مقبل علينا دون أفراح مثل كل عام.. أدعو ربنا لرفع البلاء والوباء».

وحرصت أم اشرف زوجه فؤاد مقار، على إعداد المشروبات والمأكولات لتقديمها للمهنئين وأفراد الأسرة، مرددة: «يارب ارفع البلاء عن مصر، والعالم، وادعم رئيسنا عبدالفتاح السيسي، واحفظ شباب مصر من كل سوء».

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أسرة المقدس مقار تصلي لرفع وباء «كورونا» عن مصر

أسرة المقدس مقار تصلي لرفع وباء «كورونا» عن مصر

أسرة المقدس مقار تصلي لرفع وباء «كورونا» عن مصر