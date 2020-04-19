شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "الإعلاميين" يقرر التبرع بنصف راتبهم لصالح العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نقابة الإعلاميين، أن مجلس النقابة قرر إطلاق حملة للتبرع تحمل اسم "يد بيد" تعمل على مناشدة كافة أعضاء النقابة للتبرع لصندوق تحيا مصر لصالح العمالة غير المنتظمة، مضيفة أن أعضاء مجلس إدارة النقابة برئاسة الدكتور طارق سعدة قرروا التبرع بنصف راتبهم الوظيفى بصفتهم الاعلامية.

وأضافت نقابة الإعلاميين فى بيان لها ، أن ذلك يأتي إنطلاقا من المسئولية المجتمعية لنقابة الإعلاميين وفى ظل الأزمة الحالية والتى يجب على الجميع أن يتكاتف ويتجرد من ذاته، مشيرة إلى أنه سيتم إستقبال المتبرعين بمقر النقابة لتلقى التبرعات وإيداعها بصندوق دعم مصرمن خلال مندوب له لتلقى التبرعات.

وأهابت نقابة الاعلاميين بكافة أعضائها أن يكونوا على قدر الحدث والمسئولية والإنسانية من خلال تبرعهم ودورهم الهام والتوعوى إلى أن يزيل الله هذه الغمة عن مصرنا الحبيبة.