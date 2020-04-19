شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أردنى يكشف لـ"الخليج 365" استراتيجية بلاده لمحاصرة كورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة فى الأردن الدكتور نذير عبيدات عن الاستراتيجية التي اتبعتها المملكة لمجابهة وباء كورونا في البلاد، مؤكدا أن الأردن نجح بشكل كامل في حصار كورونا بعد اتخاذ قرارات صارمة يوم 12 مارس الماضى منها إغلاق المعابر وفرض حظر تجوال كامل ووقف حركة الطيران.

وأكد عبيدات في تصريحات خاصة عبر الفيديو لـ"الخليج 365"، صباح الأحد، أن وزارة الصحة الأردنية عملت على الاستقصاء والرصد الوبائى وزيادة عدد الفرق التى تقوم بهذا العمل والتوسع في الفحوصات، ما مكّن البلاد من السيطرة خلال الأسبوعين الماضيين، لافتا إلى أن المملكة أقصى حالات يتم تسجيلها لا يتجاوز 10 حالات يوميا.

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ولفت المتحدث باسم اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن إلى أن المملكة خصصت عددا من المستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى اعتماد بروتوكول علاجى ناجع لمجابهة الوباء ومنها علاج يستخدم لعلاج الملاريا.

وأعلن عبيدات عن تسجيل الأردن 408 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منهم 7 حالات وفاة غالبيتهم كبار في السن ويعانون من أمراض مزمنة، مؤكدا أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها في العالم بشكل عام أو الأردن بشكل خاص لأن هذا الوباء لا زال موجودا ولا يوجد لقاح له وأعتقد أنه سيبقى حتى نهاية العام الجارى، داعيا إلى التفكير فى عودة الحياة ببدء بعض القطاعات للعمل وفق دراسة جيدة وهو ما نعمل عليه.

وكشف الدكتور نذير عبيدات عن إجراء وزارة الصحة الأردنية لأكثر من 25 ألف فحص PCR بمعدل 3 آلاف فحص لكل مليون شخص كون المملكة لا تعتمد على الفحص السريع لتشخيص المصابين بكورونا، لافتا إلى أن البلاد تحاول كسب المزيد من الوقت لحين توافر لقاح للفيروس الفتاك.