شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: «كلنا ثقة في الله أن يرفع هذه المخاوف والمتاعب الكثيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ،عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لبرقيته «الرقيقة»، وتقديم التهنئة لجموع الأقباط في مصر والعالم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال البابا، في كلمته خلال قداس عيد القيامة الذي يقام بدون حضور شعبي بكنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مساء السبت، إن العالم يشهد أزمة فيروس «كورونا» إلا أن بلادنا تنبهت مبكرا لهذا الأمر، وهو ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تحد من انتشار المرض.

كما قدم البابا تواضروس الشكر إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، على «مكالمته الرقيقة» وتهنئته بالعيد، وكذلك الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وجميع الوزراء، والدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزارة الدخلية والقوات المسلحة، وأعضاء مجلس النواب والهيئات القضائية، والجهات الصحفية والإعلامية والأجهزة الأمنية والرقابة الإدارية وكذلك رؤساء الكنائس على تهنئتهم بعيد القيامة، موضحا أنه يقدم لهم جميعا التهنئة بمناسبة شهر رمضان «شهر الصوم».

كما هنأ البابا كل الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة وجميع الأقباط من مختلف الأعمار، وكافة الإيبراشيات القبطية في الولايات المتحدة وكندا وأمريكا الشمالية وأستراليا والسودان وكينيا وجنوب أفريقيا وجميع الأقباط في الخارج.

وقدم البابا تواضروس الشكر للتليفزيون المصري لنقله الصلوات وكافة القنوات القبطية التي تنقل الاحتفال إلى كافة المنازل، راجيا للجميع أن «نفرح بالعيد بشكل عائلي، وأن يكون لديهم الالتزام في المنازل والحرص على أنفسنا لتجنب أي مشكلات»، كما أنه طالب بالجلوس في المنزل خلال يوم شم النسيم.

وقال البابا: «كلنا ثقة في الله أن يرفع هذه المخاوف والمتاعب الكثيرة»، مشيرا إلى أن عيد القيامة المجيد يحتفل به بعد صوم استمر 55 يوما، و«رغم أن الظروف التي لم تسمح بالاحتفال الكامل في كنائسنا بسبب الإصابات الموجودة على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا الذي أصاب العالم، إلا أنه جرى الاحتفال به روحيا في المنازل وهو وسيلة مهمة لبناء الفكر الروحي داخل الأسرة».

وأضاف أن «حياة الإنسان مرتبطة بمخاوف عديدة، وهذه المشاعر تجعله يخاف من أمور عديدة مثل الموت والمستقبل وتبدل الحال، وأنه ربما مع انتشار وباء كورونا بهذه الصورة جعلت مخاوف الإنسان تزداد وجعلته في حالة قلق»، موضحا أن «القيامة هي التي تنقل مشاعر الإنسان من الخوف إلى الحب».

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وتابع: «الإنسان يقف متحيرا أمام مخاوفه التي تواجهه أمام هذه المشاعر، وينتابه شعورا بأنه يمضى في نفق، لكن مع اقتراب النهاية يشهر بنور يبعث الأمل من جديد داخل هذا النفق».

وأكد البابا تواضروس أن القيامة جعلت الإنسان يعبر من حالة من الخوف إلى حالة الحب، وأن هذه القيامة تجعل الإنسان يحيا حياته الإنسانية بشكل طبيعي، وقال إن هناك ثلاث خطوات تجعل الإنسان يعيش القيامة وهي: النقاء والرجاء والبناء.