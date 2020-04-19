تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الجامعات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة جلسته رقم (80)، وكان على رأس الموضوعات التى ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، فى إطار تطورات الوضع العالمى لانتشار فيروس كورونا المستجد. وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” تفاصيل قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وهى: 1- إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية لطلاب فرق النقل. ‏ 2- استبعاد الدرجات المقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية. 3- بدائل الامتحانات اعداد الطلاب لرسائل بحثية أو اختبارات إلكترونية. 4- لا ترصد درجات للطلاب فى البدائل (وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط). Advertisements 5- حال عدم قبول الرسالة البحثية وعدم اجتيازه للاختبار الإلكتروني يمنح الطالب فرصة ثانية. 6- إذا لم تقبل الرسالة المقدمة أو لم يجتز الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا. 7- موعد تسليم الأبحاث والاختبارات الإلكترونية 31 مايو. 8- بالنسبة للكليات العملية استكمال المقررات بعد فترة تعليق الدراسة وتستبعد درجاتها من المجموع التراكمى. 9- إضافة درجات الفصل الدراسى الأول للمجموع الكلى التراكمى لكل السنوات الدراسية. 10- تأجيل امتحانات الفرق الدراسية النهائية لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.

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