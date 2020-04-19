شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 323 مصريا ضمن القادمين من أمريكا يغادرون الحجر الصحى بمرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر اليوم الأحد المجموعة الثانية من العائدين من أمريكا، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى لهم بأحد فنادق مدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر.

من جانبه، أكد مصدر طبى أنه تم إجراء الكشف الطبى النهائى للمجموعة الثانية من المصريين العائدين من أمريكا، والذى يبلغ عددهم 323 مصريا، وذلك استعدادا لمغادرتهم اليوم لذويهم بعد قضاء فترة الحجر الصحى داخل فندق بمرسى علم.

وأضاف المصدر أنه سيتم تعقيمهم جيدا قبل مغادرة الفندق، وكذلك تم تعقيم الطائرة، على أن تغادر الطائرة من مطار مرسى علم إلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأحد.

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من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى أن الطائرة التى وصلت صباح أمس السبت قادمة من مطار تورنتو بكندا هى التى تقوم بنقل المجموعة الثانية من المصريين القادمين من أمريكا من مرسى علم إلى القاهرة، بعد انتهاء الحجر الصحى لهم.

وكان محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، أعلن فى وقت سابق عن وصول 216 راكباً بينهم 12 طفلا من المصريين العالقين الموجودين فى كندا إلى مطار مرسى علم الدولى، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة التسهيلات للمصريين العائدين من الخارج.

وأوضح المحافظ أنه تابع بنفسه على مدار الساعة خطة استقبال المصريين العائدين من كندا، ووجه بتسهيل وسرعة إنهاء إجراءات الوصول داخل المطار، مع نقلهم مباشرة إلى أحد فنادق مدينة مرسى علم لقضاء 14 يوماً فى الحجر الصحى، كإجراء وقائى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، موجهاً بتوفير كافة المواد الغذائية لهم، وتعقيم وتطهير الفنادق بشكل مستمر.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبى من قبل مجموعات من أطباء الحجر الصحى بالمحافظة، موجهاً الشكر لكل الأطقم الطبية على جهودها المستمرة.