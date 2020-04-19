شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب فى مؤتمر كورونا: أحب المساجد.. وأتواصل مع رجال الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه علي تواصل مع رجال الدين الإسلامي واليهودي لترتيبات الوضع داخل دور العبادة فى ظل انتشار وباء كورونا.

وأضاف ترامب فى مؤتمره اليومى عن تطورات الوباء فى البيت الأبيض: أنا علي تواصل مع الأئمة ورجال الدين المسيحي واليهودى.

وتابع ردا علي سؤال عما إذا كان هناك قيود ستفرض علي المساجد للإلتزام بالتباعد الاجتماعي مع حلول شهر رمضان كما حدث في الكنائس خلال الأعياد، قائلاً: "أنا أحب المساجد وأي شخص يؤمن بالإيمان ولا يهمني ما هو دينه"، وأوضح إنه اتصل بالأئمة والحاخامات.

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وأضاف: "يحاول السياسيين التعامل مع الديانات المختلفة بشكل مختلف تمامًا.. ويعامل المسيحي بشكل مختلف عما كان عليه، وأعتقد أنه ‏يعامل معاملة غير عادلة".‏