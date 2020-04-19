وزير الإعلام: عائد حفل يوم التراث يخصص لدعم المستشفيات والمستلزمات الطبية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الاحتفال أمس السبت، بيوم التراث العالمي رسالة عالمية من أهرامات الجيزة لدعم المستشفيات وشراء مستلزمات طبية لمواجهة كورونا.

وأضاف أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام فى تصريحات لبرنامج على مسئوليتى الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إن مشاركة الفنانين في حفل فني رسالة قوية، وإن العائد من بث الحفل على منصات الديجيتال يوجه لشراء مستلزمات طبية.

Advertisements

وكشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل إقامة الحفل في سفح الأهرامات بمشاركة الفنانين محمد منير وتامر حسني وسميرة سعيد وكارول سماحة وصابر الرباعي ومدحت العدل وطارق العريان وعمرو مصطفى ونادر حمدي ووجه موسى الشكر لكل القائمين على الأوبريت.

ومن جانب أخر، قال خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن احتفالية يوم التراث العالمى أمام سفح الهرم نبعث بها رسالة للعالم لنذكر الشعوب بمصر وأقول لهم: "خليك فى البيت، خليك آمن وتعالى زور مصر لاحقا عندما تسمح الظروف الصحية بالعالم، الهرم فى انتظاركم منذ آلاف السنين".

وأضاف العنانى، أن وزارة السياحة والآثار تعمل على وضع دليل إرشادى لاستقبال الزوار سيتم تطبيقه عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، وستجدون بعد تطبيقه ظروف استقبال صحية فى الفنادق والمطاعم والتعقيم سيتم بشكل مختلف، فالعالم أجمع تعلم الكثير من تلك الأزمة، وسنخرج منها أقوى مما كنا.