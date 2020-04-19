أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: الصحة: تسجيل 188 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة مستشار مفتى الجمهورية: الاجتماع للذكر والدعاء وقراءة القرآن وقت الأوبئة حرام الأعلى للجامعات: تأجيل امتحانات التيرم الثانى لطلاب الفرق النهائية بجميع الكليات الأعلى للجامعات: كل جامعة مختصة بتحديد امتحانات طلاب الدراسات العليا وزيرة التعاون الدولى تشارك بمؤتمر "التعبئة مع أفريقيا" لمواجهة كورونا التنمية المحلية: استرداد 2 مليون و600 ألف متر مربع و6656 فدان أراضى..صور الصحة: توفير مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم بالمستشفيات ومراكز السموم تعرف على أبرز قرارات الأعلى للجامعات بخصوص امتحانات التيرم الثانى.. إنفوجراف وزير التعليم العالى: لدينا نظام إلكترونى يستطيع كشف نسبة الاقتباس فى الأبحاث وزير التعليم العالى: بدائل امتحانات التيرم الثانى نجاح ورسوب فقط ولن يتم ضم درجاتها للتقدير وزير التعليم العالى: احتساب درجات الفصل الدراسى الأول فى التقدير التراكمى التعليم العالى: استبعاد درجات التدريبات لطلاب الكليات العملية بالتقدير التراكمى جامعة الازهر تعلن تطبيق قرارات الأعلى للجامعات الخاصة بالامتحانات على طلابها Advertisements التعليم العالى: منح طلاب الفرق النهائية أسابيع قبل البدء فى الامتحانات الجامعات الخاصة: إلغاء الامتحان التحريرى والشفوى وتقديم مشروع بحثى شرط النجاح وزارة الكهرباء تبدأ فى إصدار فواتير "العدادات الذكية" الآثار تنير الأهرامات وتبعث رسالة تضامن للشعوب احتفالا بيوم التراث العالمى.. صور الأوقاف تنشر السؤال الثانى عشر من مسابقة اللغة العربية للأئمة والواعظات نيفين القباج: صرف 111 مليون جنيه للمستفيدين من برنامج "كرامة" فى أول يوم الكهرباء توضح حقيقة تأجيل سداد فاتورة الاستهلاك لمدة 3 أشهر الصحة: ارتفاع عدد الحالات المتحولة من إيجابى لفيروس كورونا لسلبى لـ980 حالة الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لــ701 وخروجهم من مستشفيات العزل الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابات يومى بكورونا بـ6.3 % والوفيات تقفز لـ7.3% الصحة تسجل 52.1% من الإصابات الكلية بكورونا فى آخر 10 أيام الصحة: سجلنا 54.0% من وفيات كورونا فى آخر 10 أيام بإجمالى 121 حالة أجراس دير الأنبا بيشوى تدق لتعلن بدء قداس عيد القيامة.. والبابا يرأس الصلوات وزير التعليم العالى عن قرارات اليوم: هدفنا مصلحة الطلاب والحفاظ على صحتهم

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