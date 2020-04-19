شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنوفر رعاية صحية للأمريكيين ذوو الأصول الأفريقية والإسبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دونالد ترامب خلال جلسة الإحاطة اليومية، إن الحكومة ستقدم المساعدة إلى 13000 من المواقع الصحية المجتمعية والمحطات الطبية المتنقلة التى ستخضع للاختبار فى مناطق تعانى من نقص الخدمات الطبية فى العديد من المجتمعات الأمريكية الإفريقية والأسبانية."

وتابع ترامب إنهم يقومون "بدراسات كبيرة" حول اختلاف معدل الإصابات بفيروس كورونا وفقا للاختلافات العرقية، مشيدا بالجهود التي تقوم بها مواقع الصحة المجتمعية.

وأوضح الرئيس الأمريكى خلال المؤتمر أن هذه المراكز توفر الرعاية لـ 28 مليون شخص يعيشون في مناطق حضرية وريفية محرومة طبيا بما في ذلك العديد من المجتمعات الأمريكية الإفريقية والأسبانية ونحن نعتني بهم وهذا أمر مهم للغاية لأنك كنت تقرأ جميعًا عن الأرقام غير المتكافئة عن الأمريكيين من أصل أفريقي وأنت تقرأ أقل قليلاً عن المجتمعات من أصل إسباني ولكن بالمثل المجتمعات الإسبانية، إن الأرقام غير متناسبة".