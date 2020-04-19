شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: التنمر على الأطباء ومنع دفن الموتى جريمة فى حق الدين والوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ديننا الحنيف قائم على شكر من يقدم لنا جميلا، حيث يقول صلى الله عليه وسلم:"مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ" ، ويقول صلى الله عليه وسلم : "من أسدى إليه معروفا فليشكره فإ لم يستطع فليذكره فمن ذكره فقد شكره" ويقول صلى الله عليه وسلم:""لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ"، وفى الحديث القدسى:" عبدى لم تشكرني إذا لم تشكر من أجريت لك النعمة على يديه".

وأضاف جمعة فى خاطرة دعوية عبر إذاعة القرآن الكريم: "وفى الوقت الراهن حيث يتقدم الجيش الأبيض المصرى الصفوف إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية يقومون بجهد رائع فى خدمة الوطن وعلاج المرضى فإنهم يستحقون منا كل شكر وتقدير واحترام".

Advertisements

وتابع وزير الأوقاف: "أما أن يخطئ بعض الناس حتى لو كانت أخطاء فردية فى حقهم بتنمر أو بمحاولة اعتداء أو بكلمة نابية أو يحاول أن يعتدى على المستشفيات أو أن يخرب شيئا من الأجهزة الطبية فى لحظة غضب أو انفعال أو منع دفن الموتى كل ذلك جريمة فى حق الدين والوطن والإنسانية".

واختتم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قائلاً:"علينا أن نقول لما يقوم بخدمة وطنن أحسنت وان نقدم له الشكر والثناء والتقدير لا أن نمسه ولو بكلمة أو نظرة أو محاولة تنمر".