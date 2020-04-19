شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى النجيلة تنفى شائعة وفاة أحد الأطقم الطبية بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت مستشفى النجيلة المركزى بمحافظة مطروح، بياناً، تنفى فيه الشائعات المتداولة بشأن وفاة أحد الأشخاص ضمن الفريق الطبى بالمستشفى.

ونشرت الصفحة الرسمية للمستشفى بموقع "فيس بوك"، نص البيان الذي جاء كالأتى "بيان هام، تنفى إدارة مستشفى النجيلة المركزي أى إشاعات بوفاة أحد الأطقم الطبية بالمستشفى، وذلك نظرا للكلام المتداول على صفحات السوشيال ميديا.. وهذا للعلم ونفيا للشائعات".



نص البيان

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن تسجيل وزارة الصحة والسكان أعلي معدل إصابات يومي بفيروس كورونا بنسبة 6.2 % بإجمالي 188 حالة بينما بلغت نسبة الوفيات 7.3 % بزيادة يومية بلغت 8.4 % بعدما سجلت الوزارة أمس 19 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 224 حال..

وأكدت بيانات وزارة الصحة والسكان أن نسبة العينات التي تحولت من ايجابي إلى سلبي بلغت 32.3 % بأجمالي حالات بلغت 980 حالة فيما بلغت نسبة المتعافين 23 % بعدما خرج من المستشفيات 701 حالة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.

Advertisements

وأوضح بيان للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 224 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.