شكرا لقرائتكم خبر عن اشحن العداد الذكى واتحكم فى استهلاك الكهرباء بالموبايل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطبيق لإرسال رسائل نصية للمشترك بإصدار فاتورة الكهرباء وأقصى حمل ومواعيد فصل التيار عند القيام بأعمال الصيانة، وتطبيق المحمول لمتابعة استهلاك المشترك على مدار اليوم والشهر وتسديد الفواتير وأقصى حمل، والسداد الإلكترونى، هذه المميزات وأكثر يوفرها عداد الكهرباء الذكى لكبار المشتركين، وفيما يلى مميزات العداد الذكى:

1- يتحمل قطاع الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن أى أعباء مالية المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد.

2- يتيح للمشترك تركيب شريحتى خط محمول.

3- إمكانية شحن العداد في أي وقت من خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد.

4- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاده "حسب الاستهلاك".

5- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

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6- تتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.

7- يتيح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر، ويقوم العداد الذكي بإنذاره حال قرب نفاد الرصيد على هاتفه المحمول.

8- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب،التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء علي الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".

9- تلافى مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين.

11- يمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.

12- انتهت وزارة الكهرباء من تركيب 200 الف عداد ذكى حتى الآن.

13- بدات وزارة الكهرباء فى إصدار فواتير الاستهلاك التجريبية للتأكد من نجاح التجربة.