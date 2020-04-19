شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: نسعى لإنشاء شبكات رى حديثة من خلال قروض ميسرة للمزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس إبراهيم محمود رئيس قطاع الرى عن أنه جارٍ التنسيق لتمويل تنفيذ شبكات رى حديث من خلال قروض ميسرة وذلك من خلال برتوكول تعاون تم توقيعه بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأهلي المصري.

أوضح محمود أنه جارٍ تمويل 16 قطعة بمحافظة المنيا بمتوسط مساحة 5 أفدنة لكل قطعة وتم توجيه التمويل إلى تبطين المساقي وكذلك انشاء شبكة ري حديث بالتنقيط حيث تم تمويل مساحة 750 فدانا بمحافظة الوادى الجديد وتم توجيه التمويل الى حفر الآبار وانظمة الرفع وشبكات رى حديث (رى محورى).

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وتهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعى وتحسين دخل المزارع ‏وتوفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياه وتوفير الوقت والجهد فى عملية الرى، ‏وكذلك زيادة فرص التعاون بين المنتفعين فى إدارة وصيانة شبكات الرى عن طريق ‏روابط مستخدمى المياه بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام ‏أساليب الرى الحديثة (الرى بالرش والتنقيط) واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.‏

أوضح الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى بأن القطاع نفذ أعمال تطوير المساقى فى زمام يقدر بـ 2050 فدان مساقى و175 فدان ترع ‏‏(تبطين) بإجمالى استثمارات نحو 53.618 مليون جنيه مصرى (تمويل محلى) فى ‏شرق ووسط وغرب الدلتا والفيوم ومصر الوسطى ومصر العليا، فضلاً عن تنفيذ ‏أعمال التطوير فى زمام قدره 346 فدانًا ممولة من صندوق تطوير وصيانة ‏المساقى بإستثمارات بلغت نحو 17.796مليون جنيه بنطاق وسط الدلتا والفيوم ‏ومصر الوسطى ومصر العليا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تبطين ترع فى زمام 750 ‏فدان بإجمالى إستثمارات نحو 7.546 مليون جنيه مصرى بتمويل من محافظة ‏الأقصر.‏