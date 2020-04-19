شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطلق أكبر حملة لنظافة الشوارع أثناء حظر التجوال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلقت محافظة القاهرة حملة نظافة مكبرة بكافة أحياء العاصمة يتم تنفيذها الأن بجميع شوارع العاصمة، بالتزامن مع تطبيق حظر التجوال، لرفع نظافة الشوارع والقضاء على أي مخلفات مما يساهم في القضاء على انتشار الأوبئة، وذلك بالتزامن مع تطبيقها لإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، منذ قليل، اصفاف معدات هيئة نظافة وتجميل القاهرة بميدان عابدين، قبل انطلاق الحملة، حيث أشرف المحافظ على تجهيزات الهيئة واستعداد العمال لتنفيذ الحملة المكبرة، كما وجه بضرورة التزامهم بارتداء أدوات الوقاية أثناء العمل.

وأكد محافظ القاهرة أن الحملة تأتى في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف أعمال رفع مخلفات القمامة ورفع كفاءة النظافة بالشوارع اثناء توقيت الحظر.

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وفى سياق أخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.