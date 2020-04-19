نقيب الأشراف مهنئًا الأقباط بعيد القيامة: نعتز برباط المواطنة الوثيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
هنأ السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، كافة الإخوة الأقباط، بعيد القيامة المجيد.
وٱعرب الشريف في بيان له السبت، عن اعتزازه برباط المواطنة الوثيق الذي يجمع بين قلوب المصريين، مسلمين ومسيحيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في تضامنهم وترابطهم وتصديهم لكافة المخططات والمؤامرات معا، وتصديهم المشترك لجائحة كورونا المستجد التي يشهدها وطننا العزيز ويعاني منها العالم أجمع.
ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليهم نعمة الترابط والأخوة، ويوفق قادتها وجيشها ورجال أمنها لكل خير.
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