"الزراعة" و"الري" تتفقان على تنظيم زراعة الموز لترشيد المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارًا مشتركًا بحظر زراعة الموز في الأراضي الصحراوية والجديدة، أيًا كان مصدر مياه الري ويستثنى من ذلك المساحات المنزرعة فعليًا، قبل صدور هذا القرار، وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، وبحد أقصى 3 سنوات.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك، على الالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر، إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن خمسة آلاف متر مكعب للفدان سنويًا، على ألا يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري بهذه الأراضي، وذلك اعتبارا من بداية الموسم الصيفي 1 مايو 2021.

ووفقًا للقرار المشترك لوزيري الزراعة والري، تقرر صرف 4 شكارة يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.

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