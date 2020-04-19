محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قالت الدكتورة هالة صلاح، عميدة كلية طب قصر العيني، إنه تم وضع وكيل الكلية على جهاز التنفس الصناعي اليوم السبت، بعد ثبوت إصابته بفيروس "كورونا".
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن وكيل كلية طب قصر العيني، معزول حاليًا في مستشفى العزل في العبور.
وأوضحت أنه تم اكتشاف 17 حالة إصابة بالفيروس في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، معظمهم من الإداريين، موضحة أن ذلك يعني أننا الآن في ذروة انتشار الفيروس المجتمعية.
كانت هذه تفاصيل خبر عميد طب قصر العيني: 17 حالة إصابة مؤكدة بكورونا منهم وكيل الكلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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