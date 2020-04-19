شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب قصر العيني» تكشف تفاصيل 17 إصابة بـ«كورونا» بمستشفى «الفرنساوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة صلاح الدين، عميد طب قصر العيني بجامعة القاهرة، أنه يوجد 17 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، بينها 3 من أطقم التمريض، والباقي من العاملين الإداريين.

وقالت الدكتورة هالة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن جميع المصابين ليس لهم علاقة بالمرضى نهائيا وعملهم إداري فقط، وبالتالي لم يتم التعرف على مصدر العدوى حتى الآن، مشيرة إلى أن حتى التمريض من المشرفات وليس المتعاملات مع المرضي.

وأضافت أنه تم إحالة جميع المصابين لمستشفى العزل فور التأكد من إيجابية تحليلهم، وذلك على مدار الأسبوعين الماضيين، ولا يوجد أي حالات بين الأطقم الطبية والمتعاملين مع المرضى.

وشددت عميد طب القصر العيني على أن مستشفيات قصر العيني القديم لا يوجد بها أي إصابات نهائياً بفيروس «كورونا»، موضحا أن إصابة وكيل الكلية بالفيروس من خارج قصر العيني، حيث أنه وكيلا لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وليس له أي تعامل نهائي مع المستشفيات.