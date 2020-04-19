شكرا لقرائتكم خبر عن «عنوان شيق وصياغة عربية سليمة».. تفاصيل بحوث طلاب النقل بالتعليم الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من إعداد تفاصيل البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفني بكل نوعياته وتخصصاته، على أن يتم إعلان هذه البحوث تباعًا اعتبارا من يوم الأحد 19 أبريل وحتى الخميس 23 أبريل 2020.

وأوضحت الوزارة- في بيان مساء السبت- أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفني بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد في الأجزاء التي تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى يوم 15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة) وتشمل هذه الأنشطة إجراء بحوث تطبيقية وإعداد تصميمات باستخدام برامج تخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة لهذه الأنشطة التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نشر البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل لنوعيات التعليم الفني المختلفة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://portal.moe.gov.eg، ومنتديات قطاع التعليم الفني من خلال الرابط https://fanyeduc.yoo7.com.

وبلغ العدد الإجمالي للبحوث التطبيقية لجميع النوعيات والتخصصات إلى 1288 مشروعًا بحثيًا تطبيقيًا موزعة كالتالي: 1007 للتعليم الصناعي، 45 للتعليم التجاري، 30 للتعليم الزراعي، 121 للتعليم الفندقي، 85 لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلاً عن البحوث التطبيقية الخاصة بالتعليم المهني وبطلاب الدمح.

وأعلنت الوزارة عن الإرشادات والإجراءات التالية لطلاب التعليم الفني من أجل إعداد البحوث التطبيقية المطلوبة كالتالي على الطالب أو (مجموعة الطلاب المشاركة كمجموعة واحدة بحيث لا تتعدى 5 طلاب) أن يختار بحث تطبيقي واحد فقط من الأبحاث المطروحة (في حالة وجود أكثر من بحث) ويجب على كل طالب أن يدرس موضوع البحث التطبيقي وقراءته بطريقة متأنية وتدوين ملاحظاته على عناصر البحث، على كل طالب أن يدرس العناصر الموجودة بالبحث والتي تعد عناصر استرشادية له، وعليه أن يستكملها ويصيغ أية عناصر إضافية يري ضرورة ضمها للبحث، يقوم الطالب بإعادة ترتيب عناصر البحث ترتيبًا منطقيًا، ويجمع المادة العلمية التي تغطي جميع العناصر، والتي ترتبط بالمواد الدراسية التي درسها من المصادر المختلفة المتاحة له مثل: المكتبة الإلكترونية لبنك المعرفة https://study.ekb.eg والكتب الدراسية والمراجع المتاحة.

ومن هذه الإجراءات قيام الطالب باختيار عنوان شيق للبحث إذا لم يكن العنوان معطى، كما يقوم بإعداد مقدمة توضع في بداية البحث توضح أهمية البحث، ويشرح ويصيغ المادة العلمية التي جمعها بأسلوبه صياغة لغوية سليمة تعكس مدى تمكنه من اللغة العربية، ولابد أن يكتب الطالب المصطلحات الفنية باللغة الأجنبية، كما يجب أن يستعين بالإحصائيات والصور المعبرة، مع إمكانية عمل عرض تقديمي مصاحب PowerPoint presentation يقدم مع البحث في صورة ملف إلكتروني ويسلم على CD.

وأوضحت الوزارة أنه يجب أن يقوم الطالب بحل التمارين والأسئلة التي يتضمنها البحث كتطبيقات على بعض الموضوعات التي درسها، كما عليه أيضًا إعداد الرسومات الهندسية والتصميمات، وما يصاحبها من عمليات حسابية اعتمادًا على القوانين ذات العلاقة بموضوع البحث، وأن يسجل الطالب في نهاية البحث جميع المراجع والمصادر التي استخدمها في إعداد البحث.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أن توافر الشروط التالية في البحث، صفحة الغلاف: يلتزم الطالب بإعداد صفحة غلاف البحث وفقًا للنموذج المحدد من قطاع التعليم الفني والذي يتضمنه هذا البيان، عنوان البحث: يجب أن يبتكر الطالب عنوان شيق للبحث التطبيقي إذا لم يكن هناك عنوان معطى للبحث، ويجب أن يحتوي البحث على مقدمة تتضمن أهمية البحث، ويجب أن يتضمن البحث العناصر الرئيسية وشرح مبسط لها بأسلوب الطالب، وأن يضم موضوع البحث شرح عناصر البحث التطبيق، كما يجب على الطالب حل التمارين التي يتضمنها البحث، ويجب على الطالب كتابة المراجع والمصادر التي تم الاستعانة بها، يمكن أن يشمل أيضًا البحث التطبيقي، وفقًا لطبيعته: خطوات إجراء البحث- القوانين الأساسية المستخدمة إن وجدت ووحدات النواتج- رسومات توضيحية وصور خاصة بموضوع البحث والتطبيقات- رسومات هندسية لأجزاء فنية على ورق مربعات موضح عليها الأبعاد ومقياس الرسم.

وأوضحت الوزارة ضوابط تسليم البحوث التطبيقية، كما يلي يجب أن يقدم كل طالب البحث التطبيقي الخاص به بخط يده شخصيًا حتى لو كان يعمل مع مجموعة من زملاءه ولن يقبل بحث مكتوب على الحاسب الآلي عدا بعض التطبيقات داخل البحث التي يجب تصميمها على الحاسب وطباعتها، ويدون الطالب الكود الخاص به على غلاف البحث التطبيقي، ويمكن الحصول عليه من خلال الرابط: http://studea.emis.gov.eg/.

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كما يجب أن يقوم الطالب بعد كتابة البحث بخط اليد بتحويله إلى صيغة pdf من خلال جهاز Scanner، ويقوم الطالب برفع نسخة البحث بصيغة pdf على منصة Edmodo ويحتفظ بالنسخة الورقية معه، وفى حالة تعذر رفع الطالب البحث وتسليمه على منصة Edmodo سيقوم الطالب بتصوير البحث، ويقوم بتسليم أصل البحث للمدرسة والاحتفاظ بصورة البحث بعد ختمها بختم المدرسة من المسؤول بالمدرسة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل البحوث التطبيقية لكافة نوعيات وتخصصات التعليم الفني كما يلي، التعليم الزراعي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية يوم الأحد 19 أبريل 2020، التعليم التجاري أحد أيام 20 أو 21 أبريل 2020، التعليم الفندقي أحد أيام 21 أو 22 أبريل 2020، التعليم الصناعي أحد أيام 22 أو 23 أبريل 2020.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم تسليم البحوث التطبيقية خلال الفترة من 7-15 يونيو 2020، أي أنه متاح أمام الطالب فرصة سبعة أسابيع تقريبًا للانتهاء من إنجاز البحث التطبيقي وتسليمه.