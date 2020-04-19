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شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 72 سنة.. متعافى من «كورونا» يغادر مستتشفى العزل في قها (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ودع الطاقم الطبي بمستشفى قها المركزي للعزل في محافظة القليوبية مسنًا، 72 سنة، السبت، بعد تماثله للشفاء من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والتأكد من سلبية تحليله لمرتين متتاليتين.
وذكر بيان للمستشفى أن المسن حالته كانت حرجة، واحتاج إلى رعاية مركزة، ومتابعة مستمرة حتى توج مجهود الفريق الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وعمال بتعافيه وتمام شفاءه من المرض.
كانت مستشفى العزل في القليوبية أعلنت شفاء 10 حالات من فيروس «كورونا» ومغادرتهم المستشفى، السبت، بعد التأكد من سلبية عيناتهم، ليرتفع عدد الحالات التي غادرت المستشفى إلى 75 حالة.
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