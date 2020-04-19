شيخ الأزهر يهنئ الأقباط بعيد القيامة: «أعتز برباط الأخوَّة والمحبة بين المصريين»

شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ الأقباط بعيد القيامة: «أعتز برباط الأخوَّة والمحبة بين المصريين» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المسيحيين في مصر والعالم بعيد القيامة المجيد، معربًا عن اعتزازه برباط الأخوَّة والمحبة الذي يجمع بين المصريين؛ مسلمين ومسيحيين.
وأوضح شيخ الأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هذا الشعب الطيب يضرب أروع الأمثلة في التكافل والتضامن في أوقات المحن، لا سيما في تلك الجائحة التي يشهدها وطننا العزيز ويعاني منها العالم أجمع».
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