شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: توفير جميع السلع والمستلزمات الصحية لأهالي «ميت بدر حلاوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توفير السلع التموينية والمستلزمات الصحية التي تم إدخالها، السبت، للأسر التي تخضع للحجر الصحي المنزلي بقرية «ميت بدر حلاوة» التابعة لمركز سمنود، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد «رحمي» في تصريحات صحفية، السبت، توفير جميع السلع الغذائية والخبر واللحوم والفاكهة دون أي عجز، موضحًا أنه تم تزويد القرية، اليوم، بـ 4،5 طن دقيق، و6 أطنان خضروات وفاكهة، و2 طن مواد غذائية، و2 طن منتجات ألبان، و2 طن لحوم ودواجن، و2 طن أعلاف.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة للاطمئنان على توفير جميع الاحتياجات لتلك الأسر، مؤكدًا صرف حصة مستودع الغاز الموجود بالقرية، والمقررات التموينية بالكامل حتي نهاية شهر أبريل الجاري.