شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تناقش مشروعات مواجهة التغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأعضاء اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الوضع الحالى للمشروعات التى تمت الموافقة عليها من الصندوق، ومشروع الجاهزية الخاص بالصندوق والذى يستهدف الدعم الفنى ورفع الكفاءة المؤسسية للأجهزة المصرية لإعداد مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية فى مصر.

واستعرضت فؤاد، خلال الاجتماع الذى حضره ممثلون لوزارات الخارجية والموارد المائية والرى والتخطيط والتجارة والصناعة والزراعة والكهرباء، والدكتورة إيناس أبوطالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، المشروع الخاص بالخطة الوطنية للتكيف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والتى تهدف إلى دعم عملية التكيف مع التغيرات المناخية ودمج البرامج فى التخطيط والميزانية على المستوى الوطنى والقطاعى وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، فضلًا عن تطوير تقييم وطنى متكامل لمخاطر المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الأولوية، وإعداد استراتيجية تمويل مشروعات للتكيف للتغيرات المناخية بميزانية تبلغ 3 ملايين دولار منحة.

وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع المشروعات الحالية للصندوق فى مصر مثل مشروع تعزيز التكيف المناخى مع الساحل الشمالى ومناطق دلتا النيل فى مصر، والذى تم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والذى يهدف إلى إنشاء خطة متكاملة للمناطق الساحلية الشمالية المصرية وتنفيذ إنذار مبكر للدرجات المرتفعة بشمال مصر، بجانب التوسع فى الإجراءات نحو التكيف من خلال إنشاء سدود حماية للمناطق المنخفضة بالدلتا وحماية المناطق المتآكلة، فضلًا عن متابعة الموقف الحالى لمشروع التخفيف وهو مشروع إطار تمويل الطاقة المتجددة فى مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. وشهد الاجتماع عرض مشروع تعزيز نظم تمويل المناخ، وهو مشروع إقليمى للتكيف والتخفيف يتم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تمت الموافقة عليه فى أكتوبر 2018، والهدف منه تكثيف التدفقات المالية لتمويل استثمارات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ فى مجالات المخلفات والتنمية المستدامة والنقل من خلال البنوك الوطنية بتكلفة ١٥٢ مليون دولار، وعرض افكار لعشرين مشروعا تم إعدادها من خلال الوزارة للتشاور حولها مع الوزارات المعنية للاختيار بينها للتمويل من الصندوق، لافتة إلى وضع المبادئ الحاكمة لمشروعات سيتم تمويلها من الصندوق.