شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤسسة محمد رشيد» تدعم العمالة المتضررة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرعت مؤسسة محمد رشيد للتنمية الثقافية والاجتماعية، بمبالغ عاجلة لبنك الطعام المصرى، وذلك ضمن جهود مساندة مشروع لدعم العمالة المتضررة من أزمة فيروس «كورونا»، بقيمة مليونى جنيه، وكذلك دعم 1300 أسرة متضررة اقتصاديًا، وذلك من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى.

يأتى التبرع فى إطار دعم مؤسسات رجال الأعمال، والاقتصاد الخيرية، للمتضررين من العمالة المؤقتة، من أزمة فيروس كورونا، وفى ظل التحديات التى تقابلها الدولة والمجتمع بسبب تلك الأزمة.

وأوضح القائمون على مؤسسة محمد رشيد أنه سيتم التبرع بمبلغ 4 ملايين جنيه، الأسبوع المقبل، مقدمة لصندوق تحيا مصر لمواجهة الكوارث والأزمات، وذلك لدعم الجهود الجادة المستمرة للصندوق، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر والعالم، على خلفية أزمة تفشى فيروس كورونا، ولدعم المحتاجين من أبناء الشعب المصرى بمختلف المحافظات.