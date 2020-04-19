شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: إنهاء خدمة «إمام» وعاملين وإلغاء تصريح خطيب لمخالفتهم التعليمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة إمام مسجد وعاملين، وقرر إلغاء تصريح خطيب مسجد، لمخالفتهم تعليمات غلق المساجد.

وقرر الوزير إنهاء خدمة عبدالرحمن عبدالله أحمد منصور، إمام وخطيب بإدارة أوقاف حلوان والمعصرة، لتمكينه والده الدكتور عبدالله أحمد منصور، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، من صعود منبر زاوية أبوعبيدة بن الجراح، الكائنة بأبراج منتصر، حدائق حلوان، وأدائه خطبة الجمعة، ومخالفته تعليمات الوزارة.

وصدر القرار، بناء على تقرير مديرية أوقاف القاهرة، وكشف رئيس القطاع الدينى عن تلفظ الأخير بعبارات نابية، تخالف قرارات وتعليمات وتوجيهات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وتعد تطاولًا صريحًا على موظف عام أثناء تأدية واجبه الوظيفى.

وتم إعداد خطاب بالواقعة وما بدر من الدكتور منصور، وتوجيهه إلى الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وأفاد الخطاب بأن الإمام هو المكلف بالإشراف على غلق تلك الزاوية، وأنه مكن والده من خطبة الجمعة فيها، وأنهى وزير الأوقاف خدمته، بناء على مخالفته تعليمات الوزارة.

كما قرر وزير الأوقاف إلغاء تصريح خطيب بالمكافأة، بإدارة أوقاف بركة السبع، مديرية أوقاف المنوفية، لمخالفته تعليمات الوزارة وإقامة صلاة الجمعة فى منزله، وصدر القرار، بناء على مذكرة مديرية أوقاف المنوفية، التى أفادت بإقامة محمد ربيع شحاتة يوسف، خطيب مكافأة بإدارة أوقاف بركة السبع، مديرية أوقاف المنوفية، صلاة الجمعة فى منزله.

كما قرر الوزير إنهاء خدمة عاملين فى محافظتى الفيوم والإسماعيلية، لمخالفتهما قرار غلق المساجد.

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