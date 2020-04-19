شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نحن ملوك أجهزة التنفس الصناعى وسنساعد البلاد الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دونالد ترامب أن أصعب شىء على الإطلاق هو توفير أجهزة التنفس الصناعى، متابعا "نحن الآن ملوك أجهزة التنفس الصناعي، ولدينا الأجهزة وسنساعد البلدان الأخرى قريبًا جدًا".

وتابع الرئيس الأمريكى، "إن بعض الأصوات تحاول وضع الطابع السياسي على قضية الاختبارات مثلما فعلوا مع أجهزة التنفس الصناعى، حيث لم يكن لدى الولايات المتحدة أى شئ تقريبًا وكانت المستشفيات فارغة، مضيفا أنه بالنسبة للجزء الأكبر من المستشفيات لم يكن لديها أجهزة".

وقال: لقد اهتمنا بالبلد بأكمله.. والآن يأتى إلينا بقية العالم متسائلين عما إذا كان بإمكاننا المساعدة في أجهزة التنفس الصناعي لأنها معقدة للغاية ومكلفة للغاية".

يذكر أنه قد وصلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 734 ألف حالة والوفيات تقترب من 40 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".