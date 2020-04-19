شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: عدد الوفيات فى الولايات المتحدة أقل من الدول الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مؤتمر كورونا اليومى فى البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وفريقه للتصدي لوباء كورونا وتداعيته، حيث أكد الرئيس الأمريكى أن عدد الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة أقل من الدول الأوروبية، كما أعلن عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 690714 والوفيات إلى 35443.

وقال ترامب، إن ولاية تكساس وفيرمونت قررتا إعادة العمل ببعض مؤسساتها اعتبارا من يوم الاثنين.

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وفي نفس السياق قال ترامب، إن 29 ولاية جاهزة للبدء في تنفيذ خطة إعادة فتح الاقتصاد في أقرب وقت، مضيفا أن أي ولاية أمريكية جاهزة للبدء ترى نفسها جاهزة لخطة فتح الاقتصاد عليها البدء في تنفيذها من الغد.

وأوضح ترامب، أن إدارته ستواصل تقييد حركة القادمين من الخارج حتى بعد إعادة فتح الولايات، لافتا الى إن الإدارة ستحافظ وبكل صرامة على التباعد الاجتماعي في ظل تنفيذ إجراءات الفتح.

وكشف أن حكام الولايات الأقل تأثرا بالفيروس والتي سيبدأ بها إجراءات إعادة الفتح سيكونوا هم المشرفين على تلك العملية، وسيقدمون تقارير حول المستجدات ، مشددا على أن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.