شكرا لقرائتكم خبر عن وزارتا الزراعة والرى تحظران زراعة الموز بالأراضى الصحراوية والجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضى، والري قرار مشتركا ينظم زراعة الموز في مختلف المحافظات مشددا علي حظر زراعة الموز بكل الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري ويستثني من ذلك المساحات المنزرعة فعليا قبل صدور هذا القرار وحتي إنتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها وبحد أقصي 3 سنوات.

ووفقا للقرار الذي يحمل رقم 104 لسنة 2020 ومذيل بتوقيع السيد القصير وزير الزراعة والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري نص في مادته الثانية علي الإلتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر إلي الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن 5 الآف متر مكعب من المياه سنويا للفدان علي الأ يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري بهذه الأراضى.

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وذلك إعتبارا من بداية الموسم الصيفي الأول من مايو 2021 ويتم صرف عدد 4 شيكارة يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الآخري كحد أقصي لفدان الموز خلال العام .