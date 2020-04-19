شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:52 ص

توقيت صلاة الظهر 11:54 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:25

ميعاد صلاة العشاء 7:46

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:54 ص

توقيت صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3:36

توقيت صلاة المغرب 6:31 م

موعد صلاة العشاء 7:53 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:47

توقيت صلاة الظهر 11:50 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 22: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:43 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:44 ص

توقيت صلاة الظهر 11:42

موعد صلاة العصر 3:15

توقيت صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:29 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:56 ص

توقيت صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 3:17 م

توقيت صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:30



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:35 ص

توقيت صلاة الظهر 12:20 م

موعد صلاة العصر 3:44 م

موعد صلاة المغرب 6:44 م

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ميعاد صلاة العشاء 7:56 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:29 ص

توقيت صلاة الظهر 12:20 م

موعد صلاة العصر 3:49 م

موعد صلاة المغرب 6:49 م

توقيت صلاة العشاء 8:02 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:01 ص

توقيت صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 3:21 م

ميعاد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:34 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:38

توقيت صلاة الظهر 11:39 م

ميعاد صلاة العصر 3:14 م

موعد صلاة المغرب 6:11

موعد صلاة العشاء 7:30 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:31 ص

توقيت صلاة الظهر 12:22 م

موعد صلاة العصر 3:50 م

توقيت صلاة المغرب 6:46 م

موعد صلاة العشاء 8:03 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:14 ص

توقيت صلاة الظهر 12:26 م

موعد صلاة العصر 4:06 م

توقيت صلاة المغرب 7:03 م

موعد صلاة العشاء 8:27

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:46 ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

ميعاد صلاة العصر 3:22 م

توقيت صلاة المغرب 6:17 م

مواقيت صلاة العشاء 7:38 م