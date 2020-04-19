شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عظمة الحضارة والثقافة المصرية فى فيديو جديد احتفالا بيوم التراث العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت وزارة السياحة والآثار، فيلما عن كنوز الحضارة التى تمتلكها مصر، بالإضافة إلى المواقع السياحية المميزة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء، على أنغام النشيد الوطنى، وذلك خلال احتفالياتها بيوم التراث العالمى.

وقدم الفيديو مشاهد مختلفة تعرض النسيج المتنوع للحضارة والثقافة المصرية من الريف إلى النوبة، وكذلك المعابد الفرعونية الخالدة فى الأقصر، والشواطئ الساحرة التى تحظى بشهرة عالمية، ووجوه مصرية متنوعة تكشف التنوع الثقافى للشعب المصرى.

وتم عرض الفيديو من خلال شاشات عرض فى سفح الأهرامات، حيث قامت الوزارة مساء اليوم بإنارة أهرامات الجيزة ضمن احتفالاتها بيوم التراث العالمى، حيث بعث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار من أمام الأهرامات برسالة للعالم أجمع فى هذه المناسبة.

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وأضاءت واجهة الأهرامات برسالة تضامن موجّهة إلى شعوب العالم ضد جائحة فيروس كورونا المستجد وتجهيزا ليوم التراث العالمي.

وفي إطار دعوة شعب مصر وشعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد، وكتبت عبارات stay home stay safe، وكذلك تقديراً لجهود العاملين في مجال الرعاية الصحية والقائمين على حمايتنا ومكافحة الوباء العالمي.

كما تم الإعلان عن كشف أثرى جديد أون لاين للعالم فى منطقة سقارة وهى رسالة من مصر للعالم فى ظل تطبيقها الإجراءات الاحترازية من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أن هذا لم يٌثنى البعثة المصرية عن مواصلة عملها لتقديم هدية جديدة للعالم، فى ظل تطبيق اجراءات احترازية مشددة.

يأتى يوم التراث العالمى هذا العام فى ظروف استثنائية يواجهها العالم أجمع، حيث أغلقت متاحف العالم والمواقع الاثرية أبوابها فى وجه الزائرين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

ويوافق يوم التراث العالمى 18 إبريل من كل عام، والذي خصصه المجلس الدولي للمباني والمواقع التراثية "الإيكوموس" يوما للاحتفال بالتراث في عام 1982، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو عام 1983، ويهدف يوم التراث العالمي إلى حماية التراث الإنساني من الاندثار، وتعزيز الوعي العام بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة الجهود اللازمة لحماية التراث والحفاظ عليه.