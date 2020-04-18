شكرا لقرائتكم خبر عن أتمنى فتح المساجد.. مصري يصنع جهاز تعقيم ويهديه لمستشفيات الحجر بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كورونا أُُم الاختراع».. بهذا الشعار تمكن المهندس حسين سلمى، المتخصص في مجال التصميمات الهندسية والميكانيكية، من ابتكار وتصميم نموذج تعقيم، يمكن استخدامه في المستشفيات والمؤسسات والمصانع للوقاية من فيروس «كورونا».

ولم يكتفِ «سلمى» بالابتكار والتصميم بل دخل في مرحلة التصنيع المباشر من خلال ورشة فنية تابعة له، وبمساعدة من صديقه المهندس مجدى خليل، وقام بإهداء 3 نماذج للتصميم لمستشفيات الحجر الصحى بأبوخليفة ومستشفى الكهرباء ومستشفى حميات الإسماعيلية، وذلك بشكل مجاني وعلى نفقته الخاصة، معتبرا ذلك أقل ما يمكن أن يقدمه لمصر في هذه الأزمة.

يقول صاحب الاختراع إن الفكرة جاءته عندما شاهد نموذج مشابه في دولة ماليزيا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يوضع أمام المساجد ليتيح التعقيم لكل المصلييين قبل دخول المسجد وفق معايير الصحة العالمية للتعقيم، فقرر على الفور تطبيقه على أرض الواقع وقام بعمل تصميم مماثل بامتداد مترين برشاشات تعقيم وممر آمن للعابرين.

ولفت إلى أن صديقه المهندس مجدى خليل ساعده على التنفيذ وشارك معه في الانتهاء من النموذج بأقل التكاليف والتى لم تتجاوز خمسة آلاف جنيه للنموذج الواحد.

ويعبر سلمى عن استعداده للتعاون مع أي جهة حكومية أو خاصة في قطاع الصناعة للمساعدة في التعقيم بهدف وطنى لا يبغى من وراءه إلى أي أرباح.

ويؤكد أن حلمه الأكبر هو أن يساهم اختراعه في إعادة فتح المساجد في رمضان، مشددا على استعداده لانتاج الآلاف من هذا النموذج لوضعه أمام المساجد أو الكنائس.

ويؤكد صديقه المهندس مجدى خليل مساعده أن المهندس سلمى لديه خبرة تعليمية عالمية وقضى فترة طويلة في ألمانيا ولديه حس ابتكارى، ولم يكن اختراع النموذج أول اختراعاته بل له العديد من الاختراعات الهندسية.

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ويضيف انه قدم المساعده معه في التنفيذ وتقليل التكلفة بما يحقق الفائدة الاقتصادية والتعيميم على نطاق واسع، معبرا عن فخره بالمشاركة في تنفيذ الاختراع وتسليمه لمستشفيات الحجر في الإسماعيلية.

مهندس يبتكر بوابة تعقيم إلكترونية في الإسماعلية

مهندس يبتكر بوابة تعقيم إلكترونية في الإسماعلية

مهندس يبتكر بوابة تعقيم إلكترونية في الإسماعلية

مهندس يبتكر بوابة تعقيم إلكترونية في الإسماعلية

مهندس يبتكر بوابة تعقيم إلكترونية في الإسماعلية

مهندس يبتكر بوابة تعقيم إلكترونية في الإسماعلية