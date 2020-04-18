شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: مصر لم تصل لذروة الإصابات بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمر أبوالعطا، مسؤول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر لم تصل بعد لذروة الإصابات بفيروس «كورونا».

وأضاف أبوالعطا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: "لدينا فرصة ذهبية لتقليل معدلات العدوى بفيروس كورونا يجب استغلالها لتقليل أعداد الإصابات".

وأكد أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بلغ 3032 حالة مصابة في الأسبوع التاسع من اكتشاف أول حالة مصابة في مصر، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية المتماسكة تساعد على تجاوز الأزمة.

وأشار إلى أن تفعيل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة يساعد على انخفاض معدل الإصابات، موضحا أن مواجهة الفيروس تحتاج إلى مواجهة جماعية وليست فردية بينها وزارة الصحة والمجتمع.

وأردف أن الدول التي تهاونت في التصدي لفيروس «كورونا» ارتفع معدل الإصابات لديهم، مشددا على أنه لا توجد دولة تملك نظام ترصد يمكنها من اكتشاف كل الحالات المصابة.

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