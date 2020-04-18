شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يكشف الموعد المحتمل لامتحانات السنوات النهائية بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، تفاصيل التعامل مع السنوات النهائية في الكليات والمعاهد، موضحًا أن الأمور قد تعود لطبيعتها بالجامعات، ومن الممكن إجراء الامتحانات في شهر يوليو أو يونيو المقبلين من العام الجارى.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»: «لا يمكن التعامل مع طلاب الفرق النهائية بنظام البحث أو الامتحان الإلكتروني.. وسنطمئن على اتخاذهم كل الجرعات النظرية والعملية المطلوبة منهم كمقرر ورصيد للسنوات النهائية في الكليات والمعاهد».

وواصل: «إن شاء الله ممكن الطلاب يمتحنوا في شهر يونيو أو يوليو لو الأمور سارت بشكل طيب.. ونقيم الموقف أول بأول، ونسعى لعدم تأخرهم، ولكن لا يمكن التعامل مع طلاب السنوات النهائية بنظام البحث والامتحان الإلكترونى».

وأوضح أن كل السيناريوهات مطروحة، بما يضمن الحفاظ على الطلاب من أي تأثر بفيروس «كورونا»، وتماشيا مع قرارات الدولة مع الحفاظ على سير الدراسة قدر المستطاع.

وتابع: «وقعنا بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات اليابانية للحصول على عقار ضد كورونا، وما يجري على الدواء اليابانى ليس تجارب سريرية بل أبحاث للتأكد من فاعليته ضد الفيروس».

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