شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرالتعليم العالي: أبحاث كليات النقل «بلا درجات».. وخارج المجموع التراكمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك 3 ملايين طالب في الجامعات المنتشرة عبر محافظات الجمهورية، مضيفًا: «تشاورنا مع الجامعات العالمية لاستكشاف الرأى العام العالمي، للتعامل مع سنوات النقل، والدراسات التدريبية الخاصة بالكليات العملية، والقرارات الأخيرة تشمل كل الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة».

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» على شاشة «ON»: »نسعى لاستكمال العام الدراسى، وكل سنوات النقل في كل الكليات ستقدم بحثا، ولن يتضمن درجات، ولكن سيكون إما مقبول أو غير مقبول، سوا كليات نظرية أو عملية».

وواصل: «بالنسبة للسنوات الدراسية في النقل، سنستكمل المناهج بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسى، مع إلغاء الامتحانات الشفوية والتحريرية، والمطلوب من الطلاب النجاح، دون الحصول على درجات وسيتم رفعها من المجموع التراكمى».

وأضاف وزير التعليم العالى، أن الطلاب سيمرون بالتدريبات العملية الضرورية قبل تخرجهم من الجامعة.