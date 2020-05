شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 33 يوماً بـ«عزل العجمي».. بريطاني يتعافى من «كورونا» ويشيد بالأطباء والان نبدء بالتفاصيل

جرى نقل البريطانى ستيفن دينيس إلى مستشفى الحجر الصحى في المدينة الشبابية في أبوقير «العزل»، السبت، لاستكمال العلاج خاصة بعد تحسن حالته وتعافيها، وذلك بعد فترة علاج من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» دامت قرابة 33 يوماً بمستشفى العجمى المركزي (مستشفى العزل لمصابى فيروس كورونا في الإسكندرية).

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى المركزي، إن المستشفى استقبل ستيفن يوم 13 مارس الماضى وهو يعانى من ارتفاع في درجة الحرارة ومحول من مستشفى الحميات وجرى عزله والتعامل معه في حينه، إلا أن حالته لم تستجب للعلاج بسرعة في البداية، ولكنه الآن في حالة صحية مستقرة تماما وتم نقله إلى مستشفى حجر صحى أبوقير لاستقرار حالته حتى يتم خروجه من هناك.

وأوضحت أنه جرى نقله إلى أبوقير لاستكمال العلاج بعد إجراء التحاليال اللازمة له وثبت سلبية العينة الأولى له، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات البسيطة أو التي قاربت على الشفاء والتعافى التام إلى أبوقير لتوفير أسرة لمرضى جدد، وكذا من هم فوق سن الخمسين، ومن مر على فترة علاجه 5 أيام، فضلا عن اختفاء أعراض السخونية.

بدوره، قدم ستيفن دينيس الشكر لطاقم الأطباء والتمريض في مستشفى العجمى على فترة رعايته وتقديم الخدمة الطبية له خلال فترة العزل 33 يوما، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» عبارة باللغة الإنجليزية «thank you for looking after me».