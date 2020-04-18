شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة إلكترونية لتعقيم أهالي «صفط تراب» بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه بمشاركة المحافظة والمجتمع المدني تم الدفع بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات لقرية صفط تراب اليوم السبت، وتوفير بوابة إلكترونية تعمل آليا لتعقيم أهالي القرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد المحافظ بالدور الوطنى لأهالي القرية الذين تبرعوا لتجهيز البوابة ووضعها أمام وحدة طب الأسرة الصحية بالقرية لتعقيم المترددين على الوحدة قبل الدخول لتوقيع الكشف الطبى عليهم.

وأضاف أنه تم ادخال كميات كبيرة من السلع الغذائية شملت توفير 550 أسطوانات أنابيب بوتاجاز، و10 طن دقيق، و8 طن مياه غازية، و8 طن سكر وسمن وأرز، وعدد 2 سيارة دواجن، إلى جانب توفير 2،800 طن خضروات، و3 سيارات بقوليات ولحوم، و3 سيارات فواكه، و1 سيارة منتجات ألبان وزبادي، وعدد 1 سيارة شيبسي، وتوفير 380 عبوة كلور كبير.