شكرا لقرائتكم خبر عن توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.. تفاصيل كشف أثري جديد بسقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة الأثرية، من خلال صفحة الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يقع الكشف في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة في منطقة سقارة الأثرية، والتي تم الإعلان فيها خلال العامين الماضيين عن اكتشافات أثرية عديدة تمت بأياد أبناء المجلس الأعلى للآثار.

وأشارت الوزارة، في فيلم تسجيلى نشر على صفحتها الرسمية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، إلى أنه بدأ العمل في هذه المنطقة الواعدة من أبريل 2018 ومازال العمل مستمر حتى الآن.

وأكدت أنه باستكمال العمل في الموسم الثالث في أبريل الحالي، تم الكشف عن بئر مقاساته نحو 120×90 سم بعمق نحو 11مترا، تم العثور به على حجرة دفن في أرضيتها 5 توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.

وأضافت الوزارة أنه في إحدى النيشات تم العثور على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية وعلية كتابات بالمداد الأصفر، وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية منها (365 تمثال اوشابتى من الفيانس بعضها عليه كتابات هيروغليفية- مسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها حوالى 40 سم مزينه بمناظر وألوان من جميع الجهات للالهة ايزيس ونفتيس وحورس- تماثيل خشبية للآله بتاح سوكر اوزير- ثلاثة أوانى كانوبية من الفخار لحفظ الأحشاء، بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية الاخرى)، لافتا إلى أنه تم رفع جميع القطع الأثرية الصغيرة من البئر لترميمها وإيداعها بمخازن الوزارة.

Advertisements