شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يكشف مصير مصاريف طلاب الجامعات الخاصة: «هتتحل ودي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الحديث عن المصاريف التي دفعها الطلاب للجامعات الخاصة يرجع إلى الجامعات الخاصة والطلاب والعقود المبرمة بينهم، مشددا على أن هذا الأمر لا يحتاج لقرار من أعلى وإنما قرار ودي بينهم.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية تحرص على حماية المواطنين من تداعيات فيروس «كورونا» وتضع هذا على رأس أولوياتها.

وتابع أن كل القرارات التي تم اتخاذها اليوم بشأن امتحانات طلاب الجامعات تصب في مصلحة الطالب، مؤكدا أنه تم إلغاء كل الامتحانات لسنوات النقل على أن يعد الطلاب بحثًا أو يخضع لاختبار إلكتروني كبديل للامتحانات النمطية.

ولفت إلى أن نتيجة البحث لا تخرج عن كونها مجرد نجاح ورسوب ولن يتم إضافتها على المجموع الكلي التراكمي، موضحا أن البحث هدفه الاطمئنان على حصول الطالب على المنهج الدراسي المقرر عليه.

وأشار عبدالغفار إلى أن استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم 30 أبريل لكل الفرق الدراسية.

ولفت إلى أن اختيار وتحديد موضوعات البحث وكيفية إجرائه متروك للجامعات ومجالس الأقسام وليس دكتور بعينه، كما أنه من المتاح للجامعة أن تسمح لمجموعة من الطلاب إجراء بحث واحد.

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