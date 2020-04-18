شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع الشاطئ وحمام السباحة.. تعليمات للعائدين من كندا في فندق الحجر بمرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جهزت وزارة الصحة والسكان فريقا طبيا مدربا لمتابعة الحالة الصحية للمصريين العائدين من كندا في الفندق المخصص للحجر الصحي لهم بمدينة مرسى علم، وللقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة 14 يومًا تحت إشراف طبي كامل حيث تم نقل العائدين لمقر إقامتهم بالحجر الصحي بأحد فنادق بمرسي علم.

وتشمل التعليمات الخاصة بالإقامة تسكين كل فرد في غرفة منفردة، وعدم السماح بالخروج من الغرفة طول مدة الحجر إلا نصف ساعة كل يوم للتمشية ومنع النزول للشاطئ أو حمام السباحة والقيامة بتنظيف الغرفة بشكل شخصي وعدم التعامل مع طاقم الخدمة إلا من خلال ترابيزة امام باب الغرفة يتم وضع الطعام عليها مع تناول 3 وجبات يوميا والإقامة مجانا، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأنهى مسؤولو الحجر الصخي بالبحر الأحمر توقيع الكشف الطبى على المصريين العائدين من كندا على طائرة مصر للطيران التي وصلت صباح السبت، قادمة من مطار تورنتو بكندا، وتقل على متنها 204 من المصريين العالقين بكندا.