شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري بـ«الصحة العالمية»: الفسيخ قد يؤدي إلى الوفاة.. فتجنبوا أكله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن تناول الفسيخ يؤدي إلى حالات تسمم شديدة جدًا، وقد تؤدي إلى الوفاة، وعلاج هذه الحالات يكون مكلف للغاية، وغير متوفر في كل الأماكن.

ولفت «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، مساء السبت، إلى أن نسبة الوفيات بسبب التسمم الناتج عن أكل الفسيخ قد تصل إلى 100%، إذا لم يتم العلاج بشكل سريع، مشددًا على ضرورة تجنب تناول أكل الفسيخ.