شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث كنائس مصر: «مش لازم نخاف من كورونا.. ومصر ستكون قوة كبيرة ومهمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الأب رفيق جريش، المتحدث باسم مجلس كنائس مصر، المصريين بعيد القيامة المجيد، قائلًا :«مش لازم نخاف من كورونا وسنعود لحياتنا الطبيعية وعملنا وجوامعنا وكنائسنا والاقتصاد يمشى والدنيا تقوم، ومصر ستكون قوة كبيرة ومهمة».

ونصح الأب رفيق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، المواطنين الأقباط بضرورة صلاة قداس عيد القيامة في منازلهم ومتابعة القداس على الهواء.

وأكد ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات وتوجيهات الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع إجراءات الحظر ومواجهة فيروس «كورونا».