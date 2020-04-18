شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من جامعة الأزهر بشأن قرارات «الأعلى للجامعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت جامعة الأزهر أنها ستعتمد قرارات المجلس الأعلى الجامعات وستضع ضوابط وآليات تتناسب مع خصوصيتها. وأوضحت، في بيان اليوم السبت، أنه حرصا من إدارة جامعة الأزهر على مصلحة أبنائها الطلاب ومسايرة للسياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية ومؤسساتها من الحرص على سلامة مواطنيها والمقيمين عليها فإن الجامعة تعتمد في هذا السياق ما اتخذه المجلس الأعلى للجامعات من قرارات تتعلق بإجراءات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 / 2020 . ولفتت إلى أنه جاري وضع الضوابط والآليات والإعلان عنها لاحقا بما يناسب جامعة الأزهر . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 3,032

تعافي 701

وفيات 224

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان من جامعة الأزهر بشأن قرارات «الأعلى للجامعات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.