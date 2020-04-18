شكرا لقرائتكم خبر عن 63 يوما لكورونا فى مصر.. أعلى معدل وفيات وإصابات يومى بكوفيد 19 (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 63 يوما مرت على ظهور فيروس كورونا فى مصر سجلت فيهم مصر 3032 حالة و224 وفاة حتي الآن في حين بلغ عدد الذين تعافوا من الفيروس 701 حالة وبلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج عيناتهم من إيجابي إلى سلبي 980 حالة حتي الآن .

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل الوزارة 78 حالة وفاة بفيروس كورونا بنسبة 34.8% آخر أسبوع، بينما سجلت الوزارة 121 حالة وفاة بنسبة 54.0% وأكدت البيانات أن مصر سجلت آخر 1093 حالة مصابة بكوفيد 19 فى أسبوع وسجلت آخر 1582 حالة فى 10 أيام بنسبة 52.1%.

وأضافت البيانات تسجيل وزارة الصحة والسكان أعلي معدل إصابات يومي بفيروس كورونا بنسبة 6.2 % بإجمالي 188 حالة بينما بلغت نسبة الوفيات 7.3 % بزيادة يومية بلغت 8.4 % بعدما سجلت الوزارة اليوم 19 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 224 حالة .

وأكدت بيانات وزارة الصحة والسكان أن نسبة العينات التي تحولت من ايجابي إلى سلبي بلغت 32.3 % باجمالي حالات بلغت 980 حالة فيما بلغت نسبة المتعافين 23 % بعدما خرج من المستشفيات 701 حالة.

ووجه عدد من الأجانب من جنسيات مختلفة ممن أصيبوا بكورونا فى مصر، الشكر إلى الطاقم الطبلا بمستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، بعد إتمام شفائهم من كوفيد 19.

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