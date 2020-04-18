فيديو.. الصحة العالمية: مصر لم تصل ذروة الإصابات بكورونا ولديها فرصة ذهبية

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، لدينا فرصة ذهبية لتقليل معدلات العدوى بفيروس كورونا ويجب استغلالها لتقليل أعداد الإصابات.
وأكد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3032 حالة مصابة في الأسبوع التاسع من اكتشاف أول حالة مصابة في مصر، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية المتماسكة تساعد على تجاوز الأزمة.
وأشار إلى أن تفعيل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة يساعد على انخفاض معدل الإصابات، موضحا أن مواجهة الفيروس تحتاج إلى مواجهة جماعية وليست فردية بينها وزارة الصحة والمجتمع.
وأردف، أن الدول التي تهاونت في التصدي لفيروس كورونا ارتفع معدل الإصابات لديها، مشددا على أنه لا توجد دولة تملك نظام ترصد يمكنها من اكتشاف كل الحالات المصابة.
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم السبت، خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.
وأوضح بيان للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ701 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.
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