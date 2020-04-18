شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الصحة العالمية: مصر لم تصل ذروة الإصابات بكورونا ولديها فرصة ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، لدينا فرصة ذهبية لتقليل معدلات العدوى بفيروس كورونا ويجب استغلالها لتقليل أعداد الإصابات.

وأكد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3032 حالة مصابة في الأسبوع التاسع من اكتشاف أول حالة مصابة في مصر، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية المتماسكة تساعد على تجاوز الأزمة.

وأشار إلى أن تفعيل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة يساعد على انخفاض معدل الإصابات، موضحا أن مواجهة الفيروس تحتاج إلى مواجهة جماعية وليست فردية بينها وزارة الصحة والمجتمع.

وأردف، أن الدول التي تهاونت في التصدي لفيروس كورونا ارتفع معدل الإصابات لديها، مشددا على أنه لا توجد دولة تملك نظام ترصد يمكنها من اكتشاف كل الحالات المصابة.

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